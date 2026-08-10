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Lokale Biurowe w Ryga, Łotwa

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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17 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 3 013 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 3 013 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 013 m²
Piętro 4/4
Centrum biurowe na granicy starego miasta - przy jednej z największych i najbardziej prestiż…
$7,56M
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Pomieszczenie biurowe 220 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 220 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 220 m²
Ekskluzywna narożna sala restauracyjna na sprzedaż w Starej Rydze przy promenadzie 11. Listo…
$763,135
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Pomieszczenie biurowe 400 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 400 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 400 m²
Piękne, nowoczesne biura i lokale handlowe w jednej z najbardziej prestiżowych ulic Rygi!Pok…
$1,03M
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
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Pomieszczenie biurowe 2 132 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 2 132 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 16
Powierzchnia 2 132 m²
Piętro 1/6
Sprzedaż powierzchni biurowej 2 ’ 132 m2 (16 biur) z 20 miejscami parkingowymi w odnowionym …
$3,17M
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Pomieszczenie biurowe 6 714 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 6 714 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 6 714 m²
Do sprzedaży biurowca- 8 pięter- całkowita powierzchnia 6 714 m2, w tym pierwsze piętro (988…
$6,58M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 4 308 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 4 308 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 4 308 m²
Sprzedaj biurowiec.- Powierzchnia całkowita: 5600 m2 (w tym parking podziemny).- Wynajem 430…
$19,97M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 200 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Lokale handlowe w tętniącym życiem centrum RygiPrzestrzeń posiada status nieruchomości miesz…
$492,283
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 1 687 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 1 687 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 687 m²
Piętro 1/1
Ponieważ sprzedaż jest oferowana szczęśliwe centrum handlowe. Znajduje się w jednym z najbar…
$4,70M
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Pomieszczenie biurowe 320 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 320 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/6
Wspaniała rezydencja wyobrażona ponownie dla współczesnego życia w cichym centrum Rygi. Budy…
$938,069
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Pomieszczenie biurowe 132 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 132 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Lokale handlowe w tętniącym życiem centrum RygiPrzestrzeń posiada status nieruchomości miesz…
$309,115
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 275 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 275 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 275 m²
Piętro 1/6
$345,774
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Pomieszczenie biurowe 102 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 102 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/7
Oferujemy kupić stylowy i w pełni wyposażony pokój na bar lub kawiarnię w jednym z najbardzi…
$1,15M
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Pomieszczenie biurowe 930 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 930 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 930 m²
Piętro 5/7
Powierzchnia biurowa jest oferowana przy Jeriku Street 15. Budynek znajduje się w pobliżu mo…
$1,56M
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Pomieszczenie biurowe 400 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 400 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2/7
Budynek, w którym znajduje się biuro znajduje się na jednej z najbardziej prestiżowych ulic …
$1,17M
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Pomieszczenie biurowe 112 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 112 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1
$191,126
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Pomieszczenie biurowe 3 350 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 3 350 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 350 m²
Piętro 1/1
Instrument inwestycyjny o potencjalnych przepływach pieniężnych. Budynek znajduje się na te…
$3,52M
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Pomieszczenie biurowe 275 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 275 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 275 m²
Piętro 1/4
W oferta dla sala przestronny handlowy lokal w Tkhe kилoBcbkий centrum Tkche Starego Miasta …
$954,330
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Realting.com
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