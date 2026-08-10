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Sklepy na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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28 obiektów total found
Sklep 228 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 228 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż powierzchni handlowej w centrum Brivibas ulicy 133Wysoki przepływ osób i samocho…
$211,401
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Metropolis Riga
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Sklep 357 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 357 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 357 m²
Nowy projekt Lofts & Rosegold na rok 2020.Lokale handlowe na 1 piętrze.Powierzchnia całkowit…
$1,68M
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 231 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 231 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 231 m²
Oddzielne pomieszczenia handlowe dla nowego projektu Lofts & Rosegold historyczny budynek.Lo…
$1,09M
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Agencja
Metropolis Riga
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TekceTekce
Sklep 45 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 45 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż w centrum handlowym w nowym projekcie "Catrina dziedziniec"Piena Street 245,3m2O…
$79,863
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 4 500 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 4 500 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 4 500 m²
Na sprzedaż wielofunkcyjny obiekt handlowy w centralnej części Rygi.- na sprzedaż, produkcję…
$2,94M
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 92 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 92 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 92 m²
Lokale handlowe dla projektu premium Place4Położony w centrum miasta, na ruchomym skrzyżowan…
$376,529
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 96 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 96 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż komercyjny obszar w odnowionym zabytkowym budynkuErnest Birznieka- Upīša 1095, 6…
$224,555
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 1 074 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 1 074 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 074 m²
Nowe lokale handlowe Lofts & Rosegold 2020 i zabytkowy budynek.Lokale handlowe na 1 / 2 pięt…
$5,04M
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 229 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 229 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 229 m²
Na sprzedaż lokale handlowe w centrum, na rogu 5 Andreja Pumpura Street i 2A Jura Alūnana St…
$164,423
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 100 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 100 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 100 m²
Lokale handlowe dla projektu premium Place4Położony w centrum miasta, na ruchomym skrzyżowan…
$421,957
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 94 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 94 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż w centrum handlowym w nowym projekcie "Catrina dziedziniec"Zapora Katarzyny 694,…
$113,830
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 102 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 102 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Na sprzedaż lokali handlowych.Nowy projekt Miejsce 4.Będzie gotowy jesienią 2024 roku.Opis:-…
$384,844
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Metropolis Riga
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Sklep 2 279 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 2 279 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 279 m²
Zakład handlowy w Purvciems Budynek:- Powierzchnia budynku wynosi 2279 m2.- Powierzchnia dzi…
$2,30M
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Metropolis Riga
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Sklep 119 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 119 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 119 m²
Na sprzedaż lokali handlowych.Nowy projekt Miejsce 4.Będzie gotowy jesienią 2024 roku.Opis:-…
$417,870
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 83 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 83 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 83 m²
Na sprzedaż w centrum handlowym w nowym projekcie "Catrina dziedziniec"Piena Street 282,7 m2…
$102,177
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Metropolis Riga
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Sklep 2 482 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 2 482 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 482 m²
Na sprzedaż budynek komercyjny w centrum Rygi Może być używany do różnych działań. Budynek z…
$5,29M
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 58 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 58 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż komercyjny obszar w odnowionym zabytkowym budynkuErnest Birznieka- Upīša 1057,9 …
$136,001
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 338 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 338 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 338 m²
Nowy projekt Lofts & Rosegold na rok 2020.Lokale handlowe na 1 piętrze.Powierzchnia całkowit…
$1,29M
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 209 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 209 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 209 m²
Oddzielne pomieszczenia handlowe dla nowego projektu Lofts & Rosegold historyczny budynek.Lo…
$785,707
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 222 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 222 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
$114,060
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Sklep 83 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 83 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 83 m²
Deweloper oferuje nowy projekt na rynku na skrzyżowaniu Katrīna dambja i Piena Street.Nazywa…
$102,177
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 62 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 62 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 62 m²
Nowy projekt Lofts & Rosegold na rok 2020.Lokale handlowe na 1 piętrze.Powierzchnia całkowit…
$414,581
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 106 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 106 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 106 m²
Na sprzedaż w centrum handlowym w nowym projekcie "Catrina dziedziniec"Zapora Katarzyny 6106…
$128,131
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
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Sklep 957 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 957 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 20
Powierzchnia 957 m²
Budynek handlowy w pobliżu Andrejsali.Powierzchnia gruntów: 1260 m2Powierzchnia budynku: 957…
$939,560
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 358 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 358 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 358 m²
Obszar handlowy z dużym tarasem w nowym projekcie Solaris, Imanta.Solaris jest unikalnym kom…
$117,445
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 92 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 92 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 92 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w cichym centrum, odnowiony budynek elewacji. Duże okna elewacji…
$411,058
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 190 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 190 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 190 m²
Lokale handlowe w centrum (190 m2) - Pomiędzy Blaumanis i ulicy Lāčplēša. Średni roczny zysk…
$352,335
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Agencja
Metropolis Riga
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Sklep 151 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 151 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 151 m²
Obszary handlowe w centrum Rygi, w pobliżu Starego Miasta, przy ulicy Merřeļa.Ulica ta jest …
$364,080
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Metropolis Riga
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