Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS

Urzędy klasy A nowej generacji Otwarty w 2025 r., Satekles biznesa centra jest zrównoważonym kompleksem biurowym klasy A, który cieszy się prestiżową certyfikacją BREEAM. Jest on dostosowany do firm myślących forward, które traktują priorytetowo najwyższą jakość, efektywność energetyczną i inspirującą przestrzeń roboczą. Główne cechy i udogodnienia: Elastyczne układy: Przestrzenie biurowe oferujące wysoce adaptacyjne układy, wykończenia premium oraz technologie budowania sztuki. Well- being: Zielone obszary krajobrazu i tarasy zaprojektowane dla relaksu pracowników, inspiracji i bezproblemowej współpracy. Położenie strategiczne: Położony w centralnej dzielnicy biznesowej Rygi, naprzeciwko centrum handlowego "Origo" i nadchodzącego centrum "Rail Baltica". Infrastruktura: W odległości krótkiego spaceru od Old Riga, transportu publicznego i parków, podczas gdy lotnisko w Rydze znajduje się zaledwie 20 minut jazdy samochodem.