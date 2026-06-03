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Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS

Ryga, Łotwa
od
$4,652
;
16
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ID: 37939
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1555
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga
  • Adres
    Satekles iela, 1

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

O kompleksie

Przeniesienie
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Urzędy klasy A nowej generacji Otwarty w 2025 r., Satekles biznesa centra jest zrównoważonym kompleksem biurowym klasy A, który cieszy się prestiżową certyfikacją BREEAM. Jest on dostosowany do firm myślących forward, które traktują priorytetowo najwyższą jakość, efektywność energetyczną i inspirującą przestrzeń roboczą. Główne cechy i udogodnienia: Elastyczne układy: Przestrzenie biurowe oferujące wysoce adaptacyjne układy, wykończenia premium oraz technologie budowania sztuki. Well- being: Zielone obszary krajobrazu i tarasy zaprojektowane dla relaksu pracowników, inspiracji i bezproblemowej współpracy. Położenie strategiczne: Położony w centralnej dzielnicy biznesowej Rygi, naprzeciwko centrum handlowego "Origo" i nadchodzącego centrum "Rail Baltica". Infrastruktura: W odległości krótkiego spaceru od Old Riga, transportu publicznego i parków, podczas gdy lotnisko w Rydze znajduje się zaledwie 20 minut jazdy samochodem.

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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