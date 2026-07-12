Centrum biznesowe Lacplesa plaza

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Lāčplēša Plaza: Dziedzictwo przemysłowe w klasie A-
Nowy biznesowy punkt orientacyjny, Lāčplēša Plaza, otwiera swoje drzwi w historycznej dzielnicy przemysłowej Rygi. Budynek łączy biegłość historyczną z nowoczesnym komfortem klasy A- i najwyższymi standardami konstrukcyjnymi.
Charakterystyka projektu:
Powierzchnia całkowita: 1812,5 m2 przez 5 pięter
Architektura: projekt architektury DUAL
Budowa: gwarancja jakości firmy MAPRI Būve
Wnętrze: środowisko z odsłoniętymi detalami betonowymi, stworzonymi przez Design Space Art
Doskonałość techniczna i estetyka:
Wysokość sufitu: 3 metry, zapewniając poczucie przestrzeni
Fasada: wysokiej jakości rozwiązania wykończeniowe płytek
Systemy inżynieryjne: energooszczędne oświetlenie LED, nowoczesne ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie dla optymalnego mikroklimatu
Lāčplēša Plaza to strategiczny wybór dla firm poszukujących unikalnej tożsamości i funkcjonalnego środowiska pracy w epicentrum rozwoju miejskiego.
Charakterystyka obiektu
Parametry obiektu
Rok realizacji
2026
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Edukacja
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