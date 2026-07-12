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Centrum biznesowe Lacplesa plaza

Ryga, Łotwa
od
$609
20.05.2026
$599
14.05.2026
$1,130
14.05.2026
$3,460
2.04.2026
$4,57M
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11
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ID: 35090
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1550
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 20.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga
  • Adres
    Lacplesa iela, 74

O kompleksie

Przeniesienie
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Lāčplēša Plaza: Dziedzictwo przemysłowe w klasie A- Nowy biznesowy punkt orientacyjny, Lāčplēša Plaza, otwiera swoje drzwi w historycznej dzielnicy przemysłowej Rygi. Budynek łączy biegłość historyczną z nowoczesnym komfortem klasy A- i najwyższymi standardami konstrukcyjnymi. Charakterystyka projektu: Powierzchnia całkowita: 1812,5 m2 przez 5 pięter Architektura: projekt architektury DUAL Budowa: gwarancja jakości firmy MAPRI Būve Wnętrze: środowisko z odsłoniętymi detalami betonowymi, stworzonymi przez Design Space Art Doskonałość techniczna i estetyka: Wysokość sufitu: 3 metry, zapewniając poczucie przestrzeni Fasada: wysokiej jakości rozwiązania wykończeniowe płytek Systemy inżynieryjne: energooszczędne oświetlenie LED, nowoczesne ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie dla optymalnego mikroklimatu Lāčplēša Plaza to strategiczny wybór dla firm poszukujących unikalnej tożsamości i funkcjonalnego środowiska pracy w epicentrum rozwoju miejskiego.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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