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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme bograshov

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,28M
;
8
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ID: 38356
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzeda ¿w Tel Awiwie, w cichej uliczce w pobli ¿u Bofrachehov i kilka kroków od morza. 2.5. piętro z windą do półpanelu. 3 pokoje, 74 m2. Odnowiony sześć lat temu. Miklat w budynku. Otwarty widok. Wspólny parking. 3 wystawy. Cena: 3,890 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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