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Dzielnica mieszkaniowa Kikar milano vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
;
3
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ID: 38350
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel Awiwie, w cichej ulicy blisko Kikar Milano i Blvd Nordau. Ostatni budynek po Tama38. Pierwsze piętro z windą. Dwa pokoje. 53m2 + 12m2 taras. Z przodu. Spokojnie i jasno. Odnowiony wysoko stojący. Miklat w budynku. Cena: 3,250,000

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Tel-Awiw, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Kikar milano vieux nord
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od
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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