  Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Hadera, Izrael
$630,000
ID: 27981
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Smilanski Hadera - Wyjątkowa rezydencja miejska w sercu miasta Dostawa: Sierpień 2027 Premia lokalizacja, w samym centrum Hadery: w pobliżu Pałacu Sprawiedliwości i ratusza, w pobliżu przyszłości Kirya Hamemshala i niecałe 10 minut spacerem od stacji (bezpośrednie połączenie Tel Aviv). Projekt podpisany przez renomowanego dewelopera, łączący sklepy, biura i mieszkania z prywatnym wejściem rezydenta dla ekskluzywnej atmosfery. Aktywa projektu: Wspólny taras panoramiczny ~ 550 m2 zarezerwowany dla mieszkańców, otwarty widok na miasto. Prywatny ogród krajobrazowy ~ 600 m2 dla relaksujących momentów z rodziną lub sąsiadami. Zakupy na parterze, wybór wysokiej jakości sklepów, bezpośredni dostęp. Dynamiczne, nowoczesne, dobrze obsługiwane środowisko życiowe - idealne do życia lub inwestowania.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
