Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Smilanski Hadera - Wyjątkowa rezydencja miejska w sercu miasta
Dostawa: Sierpień 2027
Premia lokalizacja, w samym centrum Hadery: w pobliżu Pałacu Sprawiedliwości i ratusza, w pobliżu przyszłości Kirya Hamemshala i niecałe 10 minut spacerem od stacji (bezpośrednie połączenie Tel Aviv).
Projekt podpisany przez renomowanego dewelopera, łączący sklepy, biura i mieszkania z prywatnym wejściem rezydenta dla ekskluzywnej atmosfery.
Aktywa projektu:
Wspólny taras panoramiczny ~ 550 m2 zarezerwowany dla mieszkańców, otwarty widok na miasto.
Prywatny ogród krajobrazowy ~ 600 m2 dla relaksujących momentów z rodziną lub sąsiadami.
Zakupy na parterze, wybór wysokiej jakości sklepów, bezpośredni dostęp.
Dynamiczne, nowoczesne, dobrze obsługiwane środowisko życiowe - idealne do życia lub inwestowania.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.