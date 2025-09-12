  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

ID: 27980
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Smilanski Hadera - Wyjątkowa rezydencja miejska w sercu miasta Dostawa: Sierpień 2027 Premia lokalizacja, w samym centrum Hadery: w pobliżu Pałacu Sprawiedliwości i ratusza, w pobliżu przyszłości Kirya Hamemshala i niecałe 10 minut spacerem od stacji (bezpośrednie połączenie Tel Aviv). Projekt podpisany przez renomowanego dewelopera, łączący sklepy, biura i mieszkania z prywatnym wejściem rezydenta dla ekskluzywnej atmosfery. Aktywa projektu: Wspólny taras panoramiczny ~ 550 m2 zarezerwowany dla mieszkańców, otwarty widok na miasto. Prywatny ogród krajobrazowy ~ 600 m2 dla relaksujących momentów z rodziną lub sąsiadami. Zakupy na parterze, wybór wysokiej jakości sklepów, bezpośredni dostęp. Dynamiczne, nowoczesne, dobrze obsługiwane środowisko życiowe - idealne do życia lub inwestowania.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
