Mały kompleks w stylu eko-tropikalnym składa się tylko z 9 apartamentów ze wspólnym basenem. Panorama okien oferuje widoki na dżunglę i ocean. Leasehold - 50 lat.

Etapy transakcji:

rezerwacja - 6000 dolarów

transakcja zakończona w ciągu 2 tygodni

płatność (można nawet użyć kryptoburty)

zawarcie umowy z spółką zarządzającą

Szybki czas dostawy - 8 miesięcy

W pełni wyposażone i umeblowane mieszkanie

Plan zagospodarowania na 8 miesięcy

KorzyściLokalizacja i pobliska infrastruktura

Osłonięty kompleks znajduje się w parku golfowym z dostępem do 3 plaż. Będzie dużo miejsca na spacery i relaks. Wygodny dostęp do obwodnicy państwowej, co umożliwia łatwy dostęp do innych obszarów.