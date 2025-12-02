Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Zakynthos Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Zakynthos Municipality, Grecja

Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Municipal Unit of Artemisia
4
2 obiekty total found
Willa 12 pokojów w Zakynthos, Grecja
Willa 12 pokojów
Zakynthos, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Zante. Parter składa si…
$3,75M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 5 pokojów w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 350 m2 w Zante. Parter składa się z jednej sypialni, salonu …
$1,76M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
