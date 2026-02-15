Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Zakynthos Municipal Unit, Grecja

wille
6
11 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Oferując doskonałą willę na wyspie Zante, część kompleksu willi, ale tottaly niezależny z pr…
$512,761
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Oddzielny dom o powierzchni 200 m kw na sprzeda ¿na dzia ³ ce 4700 m kw., w rejonie Varres Z…
$351,132
Zostaw prośbę
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/1
Luksusowa willa o powierzchni 300 m2 z basenem i widokiem na morze w Zakynthos Zaledwie 6 km…
$2,52M
Zostaw prośbę
OneOne
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? dom jednoosobowy o powierzchni 200 m2 na dzia? ce 4700 m2 w obszarze Varres Zaky…
$351,735
Zostaw prośbę
Turn KeyTurn Key
Willa 12 pokojów w Zakynthos, Grecja
Willa 12 pokojów
Zakynthos, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Zante. Parter składa si…
$3,75M
Zostaw prośbę
Vienna PropertyVienna Property
Willa 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
Zostaw prośbę

