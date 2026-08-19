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Wille na sprzedaż w Region Tesalia, Grecja

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South Pilio Municipality
5
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11 obiektów total found
Willa w Achillio, Grecja
Willa
Achillio, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 250 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Wspan…
$2,48M
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Grekodom Development
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Willa w Argalasti, Grecja
Willa
Argalasti, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Wolos, Grecja
Willa
Wolos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Volos - Pilio. Półpiwni…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Promyri, Grecja
Willa
Promyri, Grecja
Powierzchnia 440 m²
Oferujemy na sprzedaż zaciszną willę w południowym Pelionie. Willa obejmuje 3 sypialnie dwuo…
$3,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Region Tesalia, Grecja
Willa
Region Tesalia, Grecja
Powierzchnia 383 m²
Z przyjemnością oferujemy wspaniałą willę w malowniczej wiosce na wschodzie Pelionu. Ta cudo…
$743,846
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Milies, Grecja
Willa
Milies, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,08M
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Neochori, Grecja
Willa
Neochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 235 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trikeri, Grecja
Willa
Trikeri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 100 m kw w Volos- Pilio. Piwnica składa się z je…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Region Tesalia, Grecja
Willa
Region Tesalia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 640 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 640 metrów kwadratowych w Sporades. Parter składa…
$2,36M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kala Nera, Grecja
Willa
Kala Nera, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter s…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Skiathos, Grecja
Willa 3 pokoi
Skiathos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 600 m²
Villa for Sale in Skiathos, Greece Presenting an exquisite self-catering luxury villa on …
$292,099
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Parametry nieruchomości w Region Tesalia, Grecja

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