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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Tesalia, Grecja

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South Pilio Municipality
15
Wolos
5
Municipla unit of Milies
5
Sipias Municipal Unit
4
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33 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 175 m kw w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$389,634
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Neochori, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Neochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 190 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$206,624
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Argalasti, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 56 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$354,213
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Achillio, Grecja
Willa
Achillio, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 250 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Wspan…
$2,48M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Makryrrachi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Makryrrachi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter skła…
$413,248
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kalamaki, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 233 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 233 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salo…
$448,669
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TekceTekce
Dom wolnostojący w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący
Argalasti, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 60 m2 w Voloso- Pilio. Domek składa się z 2 sypi…
$245,651
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Melissatika, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Melissatika, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Athens North: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m., 2 Sypialnie, P…
$291,341
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Trikala Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trikala Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 80 m kw. w centralnej Grecji. Dom składa się z 2 sypialni, salo…
$188,913
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Willa w Argalasti, Grecja
Willa
Argalasti, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$944,567
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Argalasti, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$324,695
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Dom wolnostojący w Milies, Grecja
Dom wolnostojący
Milies, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Dwa oddzielne domy są na sprzedaż w miejscowości Wizytsa, Pelion (pod klucz). Każdy budynek…
$377,827
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Pyrgetos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pyrgetos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 105 m kw. w centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z 2 magazy…
$135,781
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kileler Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kileler Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 140 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$354,213
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Willa w Wolos, Grecja
Willa
Wolos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Volos - Pilio. Półpiwni…
$920,953
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Szeregowiec w Lavkos, Grecja
Szeregowiec
Lavkos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? maizonette 200 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa…
$448,669
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 70 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$188,913
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Willa w Promyri, Grecja
Willa
Promyri, Grecja
Powierzchnia 440 m²
Oferujemy na sprzedaż zaciszną willę w południowym Pelionie. Willa obejmuje 3 sypialnie dwuo…
$3,13M
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Willa w Region Tesalia, Grecja
Willa
Region Tesalia, Grecja
Powierzchnia 383 m²
Z przyjemnością oferujemy wspaniałą willę w malowniczej wiosce na wschodzie Pelionu. Ta cudo…
$743,846
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Zagora, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Zagora, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z jednej sypialni, …
$330,598
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Pyrgetos, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Pyrgetos, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 380 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 380 m kw. w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypialni, …
$472,283
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Willa w Milies, Grecja
Willa
Milies, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,08M
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Willa w Neochori, Grecja
Willa
Neochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 235 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$413,248
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Kawalerka 1 pokój w Melissatika, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Melissatika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Na sprzedaż - Studio Mieszkaniowe - Ateny Północ: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 sypialni…
$122,363
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Makrinitsa, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Makrinitsa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 314 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 314 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$1,00M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Promyri, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Promyri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 100 m kw w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jed…
$306,984
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Willa w Trikeri, Grecja
Willa
Trikeri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 100 m kw w Volos- Pilio. Piwnica składa się z je…
$472,283
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Willa w Region Tesalia, Grecja
Willa
Region Tesalia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 640 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 640 metrów kwadratowych w Sporades. Parter składa…
$2,36M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Elassona Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Elassona Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 200 m kw. w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 magazynów.…
$106,264
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Dom wolnostojący 1 pokój w Lavkos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavkos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-kondygnacyjny dom 60 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypial…
$141,685
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Typy nieruchomości w Region Tesalia.

domy

Parametry nieruchomości w Region Tesalia, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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