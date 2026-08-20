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Wille na sprzedaż w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 7
Powierzchnia 460 m²
Ta luksusowa zaciszna willa z panoramicznym widokiem i przestronną prywatną działką znajduje…
$813 563
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Parametry nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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