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Wille na sprzedaż w Epanomi, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Epanomi, Grecja
Willa
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 350 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z …
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Epanomi, Grecja
Willa
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Property Code: HPS4933 - Villa FOR SALE in Epanomi Center for € 900.000 . This 450 sq. m. …
$1,04M
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