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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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3 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Nea Flogita, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w pożądanym obszarze Moudania, Flogita, ten under-konstrukcja maisonette oferuje do…
$223,322
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nea Flogita, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette znajduje się na parterze w południowo-po obszarze Mou…
$409,472
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sozopoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj ten klucz gotowy, nowoczesny maisonette o wewnętrznej powierzchni 62,60 m2. Na parter…
$250,834
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Agencja
Vista Estate
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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