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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Serres Regional Unit, Grecja

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Amphipolis Municipality
28
Serres Municipality
11
Serres
9
Visaltia Municipality
4
46 obiektów total found
Mieszkanie w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 34 m²
Na sprzedaż parter apartament 34.35 m2, z małym prywatnym ogrodem na froncie, zaledwie 70 me…
$101,965
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Willa w Nea Kerdylia, Grecja
Willa
Nea Kerdylia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$198,359
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Serres Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 235 metrów kwadratowych w Salonikach. Piwnica składa się z jedn…
$554,933
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Willa w Mavrothalassa, Grecja
Willa
Mavrothalassa, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Zniżki! Na sprzedaż willa w Mavrosalasa, w pobliżu Serres, miasto Amphipolis i ośrodek Aspro…
$377,827
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 71 m²
Luksusowe Residence z prywatnym basenem i widokiem na morze - tylko 180m od wybrzeża Na spr…
$289,274
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TekceTekce
Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 82 m²
Luksusowe Maisonette z prywatnym basenem i nieuszkodzonym widokiem na morze - zaledwie 180m …
$324,695
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Serres Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$401,441
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 53 m²
Maisonette w budowie, o łącznej powierzchni 53 m2, klasa energetyczna A. Posiada niezależne …
$177,106
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 176 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$318,791
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? miejski plac 58 metrów kwadratowych na przedmieściach Kavala w budowie. Dom znaj…
$169,355
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż: 70 m2 Oddzielony Dom z Morza Panoramicznego & Góry Widok - Kerdylia W nowoczes…
$253,852
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$206,624
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Willa w Amphipolis, Grecja
Willa
Amphipolis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 261 m²
Kod nieruchomości: HPS3039 - Willa do sprzedania w Amfipoli Palaiokomi za 1 800 000 €. To 26…
$1,38M
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 63 m kw. Na przedmieściach Kavala. Maisonette ma 2 po…
$165,299
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienica 53 m kw. na przedmieściach Kavala w budowie. Dom znajduje się…
$157,049
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$247,949
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Mieszkanie 2 pokoi w Nigrita, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nigrita, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 91 m kw w Serres. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$86,569
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$205,443
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 60 metrów kwadratowych na przedmieściach Kavala w budowie.…
$174,629
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Amphipolis Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych w Asprovalta. Półpiwnica składa się z sa…
$177,106
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Mieszkanie 1 pokój w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 40 m kw. Na przedmieściach Kavala. Apartament znajduje się…
$114,256
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 2 dwukondygnacyjne kamienice po 80 m kw., na przedmieściach Salonik. Mieście poł…
$200,791
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 73 m²
Luksusowe Maizonettes w samym sercu plaży Ofrynio - unikalne możliwości zamieszkania i inwes…
$247,949
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 82 m²
Luksusowe Maisonette z widokiem na morze - tylko 180m od wybrzeża Na sprzedaż: luksusowy dw…
$295,177
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Mieszkanie 1 pokój w Aidonochori, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Aidonochori, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 46 m kw w Asprovalta. Apartament znajduje si…
$153,492
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 100 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$247,949
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Mieszkanie w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż - Nowoczesny Apartament 44 m ² z 16.5 m ² Balkon : mieszkanie na pierwszym pięt…
$161,167
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Typy nieruchomości w Serres Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Serres Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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