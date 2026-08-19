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Mieszkania na sprzedaż w Serres Regional Unit, Grecja

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Amphipolis Municipality
5
Visaltia Municipality
3
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9 obiektów total found
Mieszkanie w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 34 m²
Na sprzedaż parter apartament 34.35 m2, z małym prywatnym ogrodem na froncie, zaledwie 70 me…
$101,965
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nigrita, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nigrita, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 91 m kw w Serres. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$86,569
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 40 m kw. Na przedmieściach Kavala. Apartament znajduje się…
$114,256
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Aidonochori, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Aidonochori, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 46 m kw w Asprovalta. Apartament znajduje si…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż - Nowoczesny Apartament 44 m ² z 16.5 m ² Balkon : mieszkanie na pierwszym pięt…
$161,167
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Aidonochori, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aidonochori, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m kw w Asprovalta. Apartament znajduje się na trzecim piętrze. Skł…
$137,685
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 46 m kw w Asprovalta. Apartament znajduje si…
$181,661
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 63 m kw. w Asprovalta. Apartament znajduje się na parterze…
$257,841
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Ano Vrontou, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ano Vrontou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? mieszkanie 135 m kw. Na Olympic Coast. Apartament ma 3 poziomy. Parter składa si…
$129,878
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Serres Regional Unit.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Serres Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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