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Wille z garażem na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Psakoudia, Grecja
Willa 6 pokojów
Psakoudia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 378 m²
Piętro -2/-2
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju H…
$856,233
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Gerakini, Grecja
Willa 2 pokoi
Gerakini, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie tego wykwintnego, odosobnionego domu w malowniczym regionie Halkidiki w Grecj…
$188,371
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Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
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Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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