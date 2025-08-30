Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Glyfada, Grecja

wille
16
domy wolnostojące
20
szeregowcy
38
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Glyfada na południe w pobliżu centrum gminy maisonette 130 nowo wybudowany luksusowy budowy …
$993,268
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 128sq.m.…
$1,05M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 155sq.m.…
$1,05M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 155sq.m.…
$1,34M
Zostaw prośbę
