Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of Glyfada, Grecja

wille
15
domy wolnostojące
20
szeregowcy
42
13 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale 4-storey house of 270 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$2,48M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna willa jest na sprzedaż w prestiżowych przedmieściach Aten, Voula. To jedna z najbogat…
$1,11M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$3,51M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 - piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skład…
$1,54M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3
Na sprzedaż w Atenach maizonette 225 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętro składa się z 3 …
$2,22M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 390 metrów kwadratowych. Maisonette ma 4 pozi…
$1,64M
Estate Service 24Estate Service 24
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3/4
Na sprzeda? maizonette 116 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie piętro składa s…
$661,299
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 150 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$1,05M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$2,79M
Atlas PropertyAtlas Property
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 6/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 160 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piętro …
$1,40M
Willa 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa…
$1,76M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/6
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 130 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piętro …
$994,875
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 5/6
For sale under construction maisonette of 127 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,10M
