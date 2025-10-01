Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Municipality of Glyfada, Grecja

15 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale 4-storey house of 270 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$2,48M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$3,51M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 270 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej…
$2,57M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 510 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 510 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$1,49M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 15 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 15 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 640 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 640 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z k…
$4,21M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 232 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$1,40M
Zostaw prośbę
ResideReside
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3
Na sprzedaż w Atenach maizonette 225 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętro składa się z 3 …
$2,22M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 185 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$842,717
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z…
$643,742
Zostaw prośbę
Property InvestProperty Invest
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3/4
Na sprzeda? maizonette 116 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie piętro składa s…
$661,299
Zostaw prośbę
Willa 12 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa 12 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 750 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 150 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$1,05M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/6
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 130 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piętro …
$994,875
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 5/6
For sale under construction maisonette of 127 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,10M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/5
Na sprzedaż w Atenach maizonette 139 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętro składa się z je…
$444,767
Zostaw prośbę

