Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Ermionida
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of Ermionida, Grecja

Municipal Unit of Kranidi
70
Municipal Unit of Ermioni
20
33 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 292 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Part…
$1,64M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 170 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Wspaniały widok…
$1,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 7 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro -1/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 280 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Półpiwnica …
$1,85M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 109 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuc…
$334,066
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$994,875
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,35M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedaży w trakcie budowy 1- piętrowy dom 122 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionid…
$728,148
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 348 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 348 m2 we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Obiekt oferuje og…
$2,58M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$760,786
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Vienna PropertyVienna Property
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 210 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$1,84M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$1,96M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$538,403
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Pe…
$1,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 203 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$1,17M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 7 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 964 m²
Oto angielskie tłumaczenie: Na sprzedaż: 4- Story Villa (964 m2) w Porto Heli, Peloponese Ta…
$4,61M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 12 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 12 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 480 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 150 m kw. We wschodniej Peloponezie - Ermionida. Maisonette ma 3 pozi…
$339,428
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? dom 0- kondygnacyjny o powierzchni 125 m kw w Peloponezu. Dodatki wliczone w cen…
$474,029
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 155 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$561,812
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Piętro 1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 270 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Willa składa…
$2,68M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. we wschodniej Peloponezie - Ermionida. Półpiwnica …
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 m2 w Peloponezie, w pobliżu Porto-Xeli. Willa…
$936,353
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 218 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypi…
$445,242
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Petrothalassa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Petrothalassa, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro -1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 70 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, jeden …
$362,864
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 136 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$643,742
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 7 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$3,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Piętro -1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 167 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - Ermionida. P…
$506,858
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$538,403
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 11 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 11 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$5,27M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Municipality of Ermionida.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Ermionida, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się