Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Mieszkania
  4. Apartamenty wielopoziomowe
  5. Ogród

Apartamenty wielopoziomowe z ogrodem na sprzedaż w Grecja

Macedonia-Tracja
12
Attyka
9
Kassandra Municipality
3
Municipality of Sithonia
8
Pokaż więcej
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Grecja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się