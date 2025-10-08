Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Mieszkania
  4. Apartamenty wielopoziomowe
  5. Taras

Apartamenty wielopoziomowe z tarasem na sprzedaż w Grecja

Macedonia-Tracja
6
Attyka
9
Kassandra Municipality
4
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
