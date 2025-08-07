Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Attyka
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Attyka, Grecja

6 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Municipality of Penteli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3/6
Apartament na sprzedaż, parter: 3, 4 (2 Poziomy), w okolicy: Vrilissia - Centrum. Powierzchn…
$536,020
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piętro 5/5
Piąte piętro. Mieszkanie o powierzchni 119,91 mkw. m z 3 sypialniami, salonem, otwartą kuchn…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Pireus, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Project for a gold visa! Located in Piraeus, in quiet Near the city center. Piraeus is th…
$272,563
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 7 pokojów w Municipality of Peristeri, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 7 pokojów
Municipality of Peristeri, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Newly built apartment building in Peristeri First Maisonette. 5th-6th floor maisonette o…
$379,978
Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

