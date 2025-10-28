Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Sithonia Municipal Unit, Grecja

Nikiti
7
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/3
For sale: a two-level apartment (maisonette) of 103 sq.m, located in the seaside village of …
$326,360
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
A two-level apartment for sale with a total area of 75 sq.m, located on the second and third…
$268,081
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 75 m², położone na drugim i trzecim piętrz…
$267,601
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 110 m² w miejscowości Nikiti, Sithonia, id…
$238,514
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 80 m² w Nikiti, Sithonia, zaledwie kilka m…
$325,305
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
bomo nikiti apartments – This is a magnificent complex, consisting of 38 apartments, locat…
$300,404
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Sithonia Municipal Unit, Grecja

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się