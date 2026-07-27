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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
55
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
73
Municipality of Northern Corfu
10
Kassopaia Municipal Unit
10
Mieszkanie Usuwać
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/3
Apartamenty Resortowe • Golden Visa • Lefkada, Morze Jońskie Nowoczesne apartamenty typu …
$285,103
VAT
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Typy nieruchomości w Region Wyspy Jońskie.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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