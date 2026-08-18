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Mieszkania na sprzedaż w Zakynthos Municipality, Grecja

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Zakynthos Municipal Unit
6
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Naprawdę niezwykła okazja, aby nabyć jedną z dwóch nowo zaprojektowanych high-end willi w wy…
$2,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Naprawdę niezwykła okazja, aby nabyć jedną z dwóch nowo zaprojektowanych high-end willi w wy…
$2,42M
Zostaw prośbę
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Agencja
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Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Naprawdę niezwykła okazja, aby nabyć jedną z dwóch nowo zaprojektowanych high-end willi w wy…
$2,42M
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
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English
Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
Zostaw prośbę
Zamknij
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
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Typy nieruchomości w Zakynthos Municipality.

3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Zakynthos Municipality, Grecja

Tanie
Luksusowe
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