Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Region Wyspy Jońskie
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Region Wyspy Jońskie, Grecja

;
Korfu
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
8
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
47 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzeda? mieszkanie 92 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 49 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pa…
$242,045
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzeda? mieszkanie 154 m kw. Na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Skład…
$389,634
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Na sprzeda? mieszkanie 47 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$230,238
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 61 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parte…
$301,081
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Sinarades, Grecja
Mieszkanie
Sinarades, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Apartament na sprzedaż 25 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$91,405
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie 122 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$631,679
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$421,513
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 pię…
$430,959
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? mieszkanie 56 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$277,467
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Gimari, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze. …
$283,370
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Gimari, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skład…
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Gimari, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Gimari, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skład…
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Gimari, Grecja
Mieszkanie
Gimari, Grecja
Powierzchnia 38 m²
Apartament na sprzedaż 38 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Mieszkanie ma położenie kątow…
$212,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Ipsos, Grecja
Mieszkanie
Ipsos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 8 apartamentów w okolicy Ypsos. Każdy apartament ma powierzchnię 50 m ² i ich uk…
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie 122 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$655,293
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 pię…
$495,898
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? mieszkanie 56 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$247,924
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Ipsos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ipsos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? pod budowanym mieszkaniu 84 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pa…
$129,878
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Na sprzeda? mieszkanie 86 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na trzecim piętrze.…
$472,283
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Ipsos, Grecja
Mieszkanie
Ipsos, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzeda? 56 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$171,385
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Gimari, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 59 m kw na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na par…
$407,344
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Agii Deka, Grecja
Mieszkanie
Agii Deka, Grecja
Powierzchnia 57 m²
Na sprzedaż 57 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Na sprzedaż parter budynku położonego w …
$106,008
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Sinarades, Grecja
Mieszkanie
Sinarades, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Apartament na sprzedaż 25 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$79,980
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Sinarades, Grecja
Mieszkanie
Sinarades, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Apartament na sprzedaż 25 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$91,405
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Kontokali, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kontokali, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? mieszkanie 135 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Skład…
$383,730
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$596,258
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 72 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 pię…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skła…
$667,100
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Region Wyspy Jońskie.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Region Wyspy Jońskie, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się