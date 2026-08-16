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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Heraklion, Grecja

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133 obiekty total found
Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Apartament na sprzedaż na drugim piętrze w miejscowości Mohos, Kreta W samym sercu Mohos, je…
$288,517
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Apartament na sprzedaż w miejscowości Mohos, Kreta W Mohos, jednej z najbardziej ruchliwych …
$346,221
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Dom wolnostojący w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Dom na sprzedaż w miejscowości Goñez, Hersonissos W górzystych zakątkach Hersonissos, we wsi…
$173,110
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Apartament na sprzedaż na pierwszym piętrze w miejscowości Mohos, Kreta W samym sercu Mohos,…
$288,517
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Willa na sprzedaż 250 m2 w pobliżu Heraklion W cichej i zielonej okolicy na terytorium wielk…
$599,000
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. na Krecie. Maisonette ma jeden poziom. 2 pi…
$918,591
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TekceTekce
Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 288 m²
Na sprzedaż: Dwie niedokończone maizonettes znajduje się w Heraklion prefektura Krety. Całk…
$554,933
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 582 m²
Na sprzedaż kompleks mieszkalny składający się z 3 maizonettes 582 m2 każdy na działce 4000 …
$2,36M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 163 m²
Na sprzedaż: Luksusowy 3-Storey Villa w Heraklion, Kreta (163sq.m.) - Oszałamiające Morze & …
$690,715
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: Luksusowa 450 m ² Willa z prywatnym basenem - Heraklion, Kreta Położony w Herak…
$2,95M
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Dom 6 pokojów w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom 6 pokojów
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Ta wyjątkowa willa na sprzedaż w Heraklion, Kreta znajduje się na szczycie wzgórza, zapewnia…
$2,12M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż - Luksusowa willa w Agia Pelagia, Heraklion Kreta Odkryj mieszkanie o powierzchn…
$2,14M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 262 m²
Na sprzedaż: 124; Panoramiczny widok na morze - Dom w Analipsi, Heraklion, Kreta Kluczowe f…
$767,461
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż: Oszałamiający dom w Heraklion, Kreta - Prywatne rekolekcje wśród gajów oliwnych…
$377,827
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych na Krecie. Są: kominek. Właściciele …
$1,95M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
DLA SPRZEDAŻY: 2 LUKSURY WILLAS NA 3 300 m2 PLOT - W OBSZARZE BUDOWY Na dzia ³ ce 3.300 m kw…
$1,77M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie w Heraklion, Kreta - 80 m ² Apartament znajduje się na parterze i oferuje ładny p…
$377,827
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
DLA SPRZEDAŻY: Apartament 41m2 w Chersonissos, Kreta, Grecja Cena: 195,000 EUR Rozmiar: 41 m…
$224,862
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 432 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 432 metrów kwadratowych na Krecie. Półpiwnica skł…
$1,12M
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 128 m ² w Krecie. Maisonette ma jeden poziom. 2 piętr…
$899,700
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 726 m²
Oferowane na sprzedaż: Dwa Niezrównane luksusowe wille nad morzem 379m2 i 347m2 w Chersoniss…
$6,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Na sprzeda? mieszkanie 123 m2 na Krecie. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z 3…
$436,862
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Wyobraź sobie swój dom w idyllicznym, luksusowym kompleksie widok na morze z dostępem do pla…
$441,585
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Nowo wybudowana willa na sprzedaż na Krecie. Willa ma powierzchnię 130 m2 i znajduje się na …
$1,06M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 66 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na…
$466,380
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 410 m²
Na sprzedaż piękna willa z prywatnym basenem, znajduje się w Heraklion, Kreta. Ten 410sq.m. …
$2,01M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 120 m2 na Krecie. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchnią…
$2,83M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Oddzielona willa z prywatnym basenem w Hersonissos, Kreta Położony w spokojnej okolicy zale…
$530,138
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
🏡 Na sprzedaż - Villa B2 w BOMO AG Residences Twoje prywatne Hillside Escape w tradycyjnych …
$345,597
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Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? stare budownictwo 1- pi? trowy dom 76 m kw. na Krecie. Dom składa się z jednej s…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Heraklion, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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