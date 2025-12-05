Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Euboea Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Euboea Regional Unit, Grecja

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
42 obiekty total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$417,475
Dom wolnostojący 1 pokój w Eretria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom znajduje się w regionie Eretia na Euboea. Składa się z pięciu poziomów. Pierwszy poziom …
$1,29M
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 420 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$1,46M
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 143 m ² na wyspie Euboea. Widok na górę, las otwiera się od okie…
$356,984
Dom wolnostojący 1 pokój w Loutra Gialtron, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Loutra Gialtron, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż jest trzypiętrowy niedokończony domek w mieście Jaltra na wyspie Evia. Każde pię…
$357,105
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalochori Pantichi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalochori Pantichi, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 120 m kw. Na wyspie Euboea. Parter składa się z jednego magazyn…
$128,748
Dom wolnostojący 4 pokoi w Paralia Kymis, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Paralia Kymis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$1,87M
Szeregowiec 4 pokoi w Aetos, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Aetos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 4
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$357,105
Dom wolnostojący 8 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 280 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$456,472
Willa 1 pokój w Magoula, Grecja
Willa 1 pokój
Magoula, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Wspania…
$1,40M
Dom wolnostojący 5 pokojów w Karystos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Karystos Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 145 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$1,11M
Dom wolnostojący 1 pokój w Paralia Kymis, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Paralia Kymis, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$362,837
Willa 17 pokojów w Platanistos, Grecja
Willa 17 pokojów
Platanistos, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 475 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 475 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z 6 sypial…
$3,16M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aliveri, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 390 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$614,481
Szeregowiec 2 pokoi w Epanochori, Grecja
Szeregowiec 2 pokoi
Epanochori, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 120 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Pa…
$503,290
Szeregowiec 5 pokojów w Kymi, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Kymi, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 196 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa si…
$222,384
Willa 8 pokojów w Xirovrysi, Grecja
Willa 8 pokojów
Xirovrysi, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Piętro -1/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,86M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Eretria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1piętrowy dom 100 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Dom składa się z 2 sypia…
$184,312
Szeregowiec 5 pokojów w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Agios Konstantinos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż maizonette 175 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa si…
$213,111
Dom wolnostojący 4 pokoi w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 0-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych na wyspie Eubea. Widok na m…
$585,220
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro -2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Piwnica…
$1,24M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$427,211
Dom wolnostojący 7 pokojów w Paralia Agias Annas, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Paralia Agias Annas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Piętro -1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 271 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$541,417
Szeregowiec 3 pokoi w Karystos, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Karystos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Pó…
$134,601
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 320 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$526,698
Willa 8 pokojów w Magoula, Grecja
Willa 8 pokojów
Magoula, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 570 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,61M
Willa 13 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 13 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 440 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z salonu z…
$1,76M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Ano Vathia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ano Vathia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 190 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z 3 …
$374,541
Szeregowiec 3 pokoi w Pyrgi, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Pyrgi, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 111 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma jeden poziom.…
$213,020
Willa 8 pokojów w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Part…
$2,11M
Typy nieruchomości w Euboea Regional Unit.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Euboea Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
