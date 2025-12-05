Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Euboea Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Euboea Regional Unit, Grecja

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
Pokaż więcej
17 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nerotrivia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nerotrivia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 6 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maizonette 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma jeden poziom.…
$887,002
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Magoula, Grecja
Willa 1 pokój
Magoula, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Wspania…
$1,40M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Willa 1 pokój w Avlida Beach, Grecja
Willa 1 pokój
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż wyjątkowy obiekt w mieście Aulida. 4-piętrowa willa o powierzchni 1200…
$1,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 17 pokojów w Platanistos, Grecja
Willa 17 pokojów
Platanistos, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 475 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 475 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z 6 sypial…
$3,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aliveri, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 390 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$614,481
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Willa 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter…
$4,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Avlida Beach, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 316 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 316 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$433,063
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 8 pokojów w Xirovrysi, Grecja
Willa 8 pokojów
Xirovrysi, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Piętro -1/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,86M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Willa 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro -2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Piwnica…
$1,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 13 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 13 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 440 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z salonu z…
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 8 pokojów w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Part…
$2,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 9 pokojów w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Willa 9 pokojów
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$2,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 8 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 446 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 446 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z 2 sypial…
$1,08M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 101 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Dom skła…
$351,132
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 3 pokoi w Eretria Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter…
$801,752
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Euboea Regional Unit.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Euboea Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się