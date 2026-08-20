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Dom wolnostojący na sprzedaż w Euboea Regional Unit, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący
Aliveri, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Aliveri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 312 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z j…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Euboea Regional Unit, Grecja

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