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Wille na sprzedaż w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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5 obiektów total found
Willa w Nea Irakleitsa, Grecja
Willa
Nea Irakleitsa, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 700 m²
Property Code: HPS2516 - Villa FOR SALE in Eleftheres Nea Iraklitsa for € 1.500.000 . This …
$1,73M
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Willa 3 pokoi w Palaiochori, Grecja
Willa 3 pokoi
Palaiochori, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 380 m²
Pangaio, Paleochori: Sprzedawany jest przez wioskę 380 m kw., w 1700 m kw., dzia? ka na part…
$315,459
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Willa 4 pokoi w Skala Marion, Grecja
Willa 4 pokoi
Skala Marion, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
The houses have a living area. The kitchen is equipped with a dishwasher. oven, microwave, f…
$536,400
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 3 pokoi w Palio, Grecja
Willa 3 pokoi
Palio, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Playa – Modern villas and apartments by the sea in Palio, Kavala When purchasing you can get…
$457,372
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Willa 2 pokoi w Kirinides, Grecja
Willa 2 pokoi
Kirinides, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Willa na sprzedaż w Krinides, Filippoi z prefektury Kavala za 230 000 € (nr listy ΒΓ16). Kol…
$241,006
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Parametry nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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