Domy na sprzedaż w Amygdaleonas, Grecja

Dom 4 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Philip, Almond: Sprzedawany jest przez dom 106 m2 w 250 m2 powierzchni. Składa się z 2 pięte…
$84,122
Dom 4 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 2
Philip, Almond: Nowo wybudowany apartament 1 Y / D (parter) w 200 m2 powierzchni, 3 poziomy …
$168,245
Dom 3 pokoi w Amygdaleonas, Grecja
Dom 3 pokoi
Amygdaleonas, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Philip, Almond: Na sprzedaż Dom 90 m2 położony na działce 379 m2 z współczynnikiem budynku 0…
$232,617
Dom 3 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Philip, Almond: Nowo wybudowany dom jest na sprzedaż w kompleksie 150 m kw. 3 poziomów. Skła…
$168,245
Dom 3 pokoi w Amygdaleonas, Grecja
Dom 3 pokoi
Amygdaleonas, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
PHILIPPS, AMYGDALEON: Oddzielony, częściowo kompletny dom 210 m2 (186 m2 jest na sprzedaż. S…
$168,245
