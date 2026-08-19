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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kissamos, Grecja

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domy
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6 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Kallergiana, Grecja
Dom 3 pokoi
Kallergiana, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten piękny obiekt na sprzedaż znajduje się w Marediana, Kissamos, Chania, postawiony na cich…
$447,932
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Dom w Kissamos, Grecja
Dom
Kissamos, Grecja
Te wille na sprzedaż w Chania, Kissamos, są fantastyczną szansą inwestycyjną. Projekt obejmu…
Cena na zgłoszenie
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Dom 1 pokój w Kissamos, Grecja
Dom 1 pokój
Kissamos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten ekskluzywny projekt oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia luksusowego życia nad Morz…
$359,398
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Dom 2 pokoi w Kissamos, Grecja
Dom 2 pokoi
Kissamos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten tradycyjny klasyczny dom na sprzedaż w Kastelli, Kissamos, Chania, jest bardzo dobrze ut…
$412,875
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Willa 3 pokoi w Kissamos, Grecja
Willa 3 pokoi
Kissamos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa o powierzchni 100 m2 na sprzedaż w Sfinari, Kissamos. Powierzchnia działki wynosi 2 ak…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Kissamos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 2
Rezydencja na wzgórzu z widokiem panoramicznym, Kastelli, Grecja Oferujemy wille z widokiem…
$899,846
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