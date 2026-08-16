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Mieszkania na sprzedaż w Chania Regional Unit, Grecja

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Municipality of Chania
24
Chania
24
Municipality of Apokoronas
6
Municipality of Platanias
3
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36 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kolimbari, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Kolimbari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy unikalny dwupiętrowy dom tuż na plaży, z pięciopokojowym układem,…
$682,754
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywny apartament z czterema sypialniami (2 łazienki i jacuz…
$916,238
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: Doskonały potencjał inwestycyjny Oferujemy wyjątkowy dom z czterema sypial…
$442,420
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kissamos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy czteropokojowy dom na sprzedaż w Kissamos, Chania region, z zapie…
$230,059
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Plaka, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Plaka, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywną willę z trzema sypialniami o powierzchni mieszkalnej …
$2,855
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 4/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$441,036
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Hera & Dias is located in a very convenient location far from the center of Chania. This pic…
$404,642
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Аталанта
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Mieszkanie 3 pokoi w Maleme, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Maleme, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Nagłówek: Twój wymarzony dom nad Morzem Egejskim – tylko 30 m od plaży! Odkryj Aegean Bre…
$329,644
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Mieszkanie 2 pokoi w Plaka, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Plaka, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywną willę z trzema sypialniami o powierzchni mieszkalnej …
$2,855
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalyves, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalyves, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu 4-pokojową (3 łazienki) willę przybrzeżną o łącznej p…
$630,806
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Plaka, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Plaka, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywną willę z trzema sypialniami na piętrze o powierzchni m…
$2,855
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 161 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywny pokój (4 łazienki) maisonette o łącznej powierzchni 1…
$1,06M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Opis przedmiotu: Wielka szansa dla inwestorów. Oferujemy stylowy apartament trzypokojowy o …
$396,751
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/3
The residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Kubes), but a…
$445,106
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 2
Hera & Dias is located in a very convenient location far from the center of Chania. This pic…
$433,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Xirosterni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Xirosterni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 118 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na parterze…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywny apartament z czterema sypialniami o łącznej powierzch…
$916,238
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Wielka szansa dla inwestorów. Oferujemy nowoczesną dwupokojową maisonette …
$488,089
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy luksusowy pokój pięcioosobowy biały kamienny willa z 4 sypialniam…
$1,09M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/3
DescriptionThe residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Ku…
$427,764
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 3/4
This bright apartment has an area of 48.44 sq. m. The apartment is located in a quiet and co…
$289,556
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Mieszkanie 3 pokoi w Maleme, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Maleme, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 84 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy willę z 4 sypialniami off- plan z 3 sypialniami i 2 łazienkami, o…
$453,838
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Opis przedmiotu: Wielka szansa dla inwestorów. Oferujemy stylowy apartament trzypokojowy, o…
$452,696
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 4/4
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$451,892
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsivaras, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Tsivaras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 118 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na parterze…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy szeregowe w rezydencji nadmorskiej, Chania, Grecja Oferujemy apartamenty z miejscami p…
$388,026
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Kissamos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Beachfront villas with terraces, Trachilos, Greece We offer villas with a panoramic view of…
$874,463
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 3/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$401,208
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$381,856
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 3/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$403,070
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Typy nieruchomości w Chania Regional Unit.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Chania Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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