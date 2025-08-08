Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Wyspy Egejskie
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Garaż

Wille z garażem na sprzedaż w Wyspy Egejskie, Grecja

Municipality of Mykonos
22
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
4
Thira Municipal Unit
4
2 obiekty total found
Willa 10 pokojów w Andros, Grecja
Willa 10 pokojów
Andros, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Jestem oszałamiająca, luksusowa podziemna willa zbudowana nad morzem, na czarującej wy…
Cena na żądanie
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Willa 4 pokoi w Municipality of Mykonos, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Mykonos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
To wyjątkowe mieszkanie znajduje się w idyllicznej lokalizacji Agrari, Mykonos, stanowiąc cz…
$577,902
