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Wille na sprzedaż w Municipality of Mykonos, Grecja

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Mykonos
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7 obiektów total found
Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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TekceTekce
Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Willa 12 pokojów w Mykonos, Grecja
Willa 12 pokojów
Mykonos, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Willa w Psarou, Grecja
Willa
Psarou, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 655 m²
Wyspa Mykonos (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE poleca sprzedaż kompleksu 7 tradycyjnych luksu…
$3,44M
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 500 m²
Powierzchnia: 1500 m2Powierzchnia gruntów: 8000 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 7Współczesna willa us…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Municipality of Mykonos, Grecja

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