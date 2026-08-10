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Wille na sprzedaż w Thira Municipal Unit, Grecja

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3 obiekty total found
Willa 2 pokoi w Emporio, Grecja
Willa 2 pokoi
Emporio, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Willa 7 pokojów w Firostefani, Grecja
Willa 7 pokojów
Firostefani, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Willa w Imerovigli, Grecja
Willa
Imerovigli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Thira Municipal Unit, Grecja

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