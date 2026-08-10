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Wille na sprzedaż w Municipality of Andros, Grecja

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Andros, Grecja
Willa 4 pokoi
Andros, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
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Willa w Andros, Grecja
Willa
Andros, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Willa na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, z widokiem na Morze Egejskie i jego wyspy. …
$3,83M
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Parametry nieruchomości w Municipality of Andros, Grecja

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