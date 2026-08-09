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Lokale Biurowe w Hesja, Niemcy

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Frankfurt nad Menem
4
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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6 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 19 800 m² w Obertshausen, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 19 800 m²
Obertshausen, Niemcy
Powierzchnia 19 800 m²
Liczba kondygnacji 20
Nieruchomości komercyjne w Niemczech! Kompleks biurowy we Frankfurcie nad Menem w prestiżowe…
$126,78M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Pomieszczenie biurowe 949 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 949 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 3
Pakiet lokali komercyjnych w nowym projekcie na przedmieściach Frankfurtu nad Menem z długim…
$3,57M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Pomieszczenie biurowe 3 200 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 3 200 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 3 200 m²
Liczba kondygnacji 7
Na sprzedaż znajduje się 7- piętrowy prestiżowy biurowy i komercyjny budynek położony w samy…
$20,02M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 949 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 949 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 3
Pakiet lokali komercyjnych w nowym projekcie we Frankfurcie nad Menem z długoterminowymi ind…
$3,60M
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Pomieszczenie biurowe 19 800 m² w Obertshausen, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 19 800 m²
Obertshausen, Niemcy
Powierzchnia 19 800 m²
Liczba kondygnacji 20
Nieruchomości komercyjne w Niemczech!Kompleks biurowy we Frankfurcie nad Menem w prestiżowej…
$127,81M
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Pomieszczenie biurowe 950 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 950 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 950 m²
Pakiet lokali handlowych z długoterminowymi indeksowanymi leasingami na przedmieściach Frank…
$4,01M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

Typy nieruchomości w Hesja.

nieruchomości komercyjne
hotele
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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