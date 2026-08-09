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Sklepy na sprzedaż w Hesja, Niemcy

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5 obiektów total found
Sklep 2 000 m² w Darmstadt, Niemcy
Sklep 2 000 m²
Darmstadt, Niemcy
Powierzchnia 2 000 m²
Centrum handlowe z supermarketem NETTO i innych sklepów łańcuchowych z długoterminowych kont…
$6,92M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Sklep 4 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sklep 4 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 4 600 m²
Budynek mieszkalny i komercyjny w pełni wynajęty na najbliższym przedmieściu Frankfurtu nad …
$13,08M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Sklep 1 100 m² w Reinheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Reinheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Edeka supermarket w dobrym stanie z długą umową najmu w Hesji - Darmstadt regionu. Powierz…
$3,00M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Sklep 1 100 m² w Reinheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Reinheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Edeka Supermarket jest w dobrym stanie z długą umową najmu w kraju związkowym Hesja, w regio…
$3,02M
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Sklep 2 000 m² w Darmstadt, Niemcy
Sklep 2 000 m²
Darmstadt, Niemcy
Powierzchnia 2 000 m²
Centrum handlowe z supermarketem NETTO i innych sklepów łańcuchowych z długimi kontraktami n…
$6,97M
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