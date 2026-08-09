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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Hesja, Niemcy

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Frankfurt nad Menem
9
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
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14 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 50
Wynajmowane apartamenty w miastach takich jak Frankfurt nad Menem są idealnym rozwiązaniem d…
$5,19M
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Nieruchomości inwestycyjne 80 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 80 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedszkole w budynku mieszkalnym / nowy budynek na parterze z centralną lokalizacją - ideal…
$2,88M
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Agencja
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Nieruchomości inwestycyjne 949 m² w Bulau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 949 m²
Bulau, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 4
Pakiet lokali handlowych z długoterminowymi indeksowanymi leasingami na przedmieściach Frank…
$4,15M
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Agencja
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Nieruchomości inwestycyjne 380 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 380 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty we Frankfurcie nad Menem - racjonalna inwestycja w obiekty ciekłe z możliwością …
$3,92M
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Agencja
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Nieruchomości inwestycyjne 949 m² w Bulau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 949 m²
Bulau, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 4
Pakiet lokali handlowych z długoterminowymi indeksowanymi leasingami na przedmieściach Frank…
$4,22M
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Nieruchomości inwestycyjne 15 500 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 15 500 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 15 500 m²
Pakiet lokali handlowych obejmuje 3 nieruchomości (jednostki mieszkalne i handlowe) dzierżaw…
$52,59M
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Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m² w Rodgau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m²
Rodgau, Niemcy
Powierzchnia 4 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny z przestrzenią biurową i magazynem na przedmieściach Frankfurtu nad Menem…
$6,11M
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Agencja
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Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 50
Wynajmowane apartamenty w miastach takich jak Frankfurt nad Menem są idealne do rzetelnych i…
$5,23M
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Nieruchomości inwestycyjne 40 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 40 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkalnictwo studenckie jest w wielkim zapotrzebowaniu we Frankfurcie. Dzięki modnej konce…
$383,431
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Nieruchomości inwestycyjne 15 500 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 15 500 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 15 500 m²
Pakiet lokali handlowych obejmuje 3 nieruchomości (jednostki mieszkalne i handlowe) dzierżaw…
$52,94M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Nieruchomości inwestycyjne 40 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 40 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkalnictwo studenckie jest w wielkim zapotrzebowaniu we Frankfurcie. Dzięki modnej konce…
$356,232
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Nieruchomości inwestycyjne 380 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 380 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty we Frankfurcie nad Menem - racjonalna inwestycja w obiekty ciekłe z potencjałem …
$3,95M
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Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m² w Rodgau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 4 500 m²
Rodgau, Niemcy
Powierzchnia 4 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny z przestrzenią biurową i magazynem na przedmieściach Frankfurtu nad Menem…
$6,16M
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Nieruchomości inwestycyjne 80 m² w Eschborn, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 80 m²
Eschborn, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedszkole w budynku mieszkalnym / nowy budynek na pierwszym piętrze z centralną lokalizacj…
$2,90M
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Typy nieruchomości w Hesja.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
sklepy
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