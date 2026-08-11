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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Berlin, Niemcy

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4 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 85 m² w Berlin, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 85 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 7
Pakiet 3 apartamenty w nowym budynku w dzielnicy Berlin- Mitte na wynajem. Wyposażenie…
$993,460
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Nieruchomości inwestycyjne 400 m² w Berlin, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 400 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 4
lokale handlowe na 1 piętrze budynku mieszkalnego, wynajęte na dłuższy okres (studio fitness…
$4,61M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Nieruchomości inwestycyjne 85 m² w Berlin, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 85 m²
Berlin, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 7
Pakiet 3 apartamenty w nowym budynku w dzielnicy Berlin- Mitte do wynajęcia.Wyposażenie:• Pi…
$1,00M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 400 m² w Berlin, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 400 m²
Berlin, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 4
Przedmieścia handlowe na 1 piętrze budynku mieszkalnego, wynajęte na dłuższy okres (studio f…
$4,65M
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