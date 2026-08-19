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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Monachium, Niemcy

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4 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 121 m² w Monachium, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 121 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w nowym budynku Monachium w cichej, cichej okolicy: apartamenty od 40 do 70 metr…
$1,88M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Nieruchomości inwestycyjne 90 m² w Monachium, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 90 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 7
Pakiet apartamentów w nowym projekcie w Monachium, gotowy do wynajęcia: 3 apartamenty (jedno…
$1,56M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Nieruchomości inwestycyjne 90 m² w Monachium, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 90 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 7
Pakiet apartamentów w nowym projekcie w Monachium, gotowy do wynajęcia: 3 apartamenty (jedno…
$1,57M
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Nieruchomości inwestycyjne 121 m² w Monachium, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 121 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w nowym budynku w Monachium w cichej, cichej okolicy: apartamenty od 40 do 70 me…
$1,90M
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