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Treva Real Estate

Sabah Residence, 10 Ziya Yusifzade, Baku 1003
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Deweloper
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Nasi agenci w Azerbejdżan
Miran Huseynov
Miran Huseynov
Inni programiści
Park Hill Residence
Azerbejdżan, Baku
Nieruchomości mieszkalne 1
Park Firma architektoniczna i budowlana Hill rozpoczęła działalność w 2014 r. w ramach projektu Baku White City.W tym krótkim okresie nasza firma zaczęła wyróżniać się dostarczaniem klientom projektów najwyższej jakości w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego.Do 2020 roku firma dostarczyła t…
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