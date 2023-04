Tbilisi, Gruzja

od € 79,564

59–83 m² 3 mieszkanie

Poddaj się: 2022

< p > BLOX podpisał memorandum z marką Hilton dotyczące budowy Hampton by Hilton w Gruzji w Tbilisi. Ten znak towarowy jest jedną z dziesięciu wiodących na rynku marek Hilton Worldwide. Jest to pierwszy Hampton by Hilton, który rozpocznie działalność w regionie Kaukazu i będzie jednym z pierwszych Hampton zbudowanych z ostatnio zaktualizowanymi standardami marki i odnowionym wystrojem wnętrz. < p > Z wyżej wymienionym hotelem - liczącym 170 pokoi, kompleks obejmuje 22-piętrowy budynek mieszkalny, który jest zarządzany i budowany zgodnie ze standardami i wymaganiami marki. Wielofunkcyjny kompleks położony jest w historycznym centrum Tbilisi, co sprawia, że apartamenty są bardzo atrakcyjne dla inwestycji. < / p >< p > Projekt realizowany z międzynarodowym doświadczeniem, wysoką jakością materiałów budowlanych i technologii, wyróżnia się również współczesną i nietypową architekturą. < / p >