Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. South Nicosia - Dali Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w South Nicosia Dali Municipality, Cypr

Dali
22
Nisou
5
1 obiekt total found
Willa w Dali, Cypr
Willa
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w South Nicosia Dali Municipality.

domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w South Nicosia Dali Municipality, Cypr

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się